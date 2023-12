Van Bommel verklapt hoe tactische ingreep tot stand kwam en hoe het idee nog gekker was dan de uitvoering

Antwerp en Mark Van Bommel hadden er bijna een nieuwe kater bij tegen Charleroi. Maar de Great Old wist een dubbele achterstand toch nog om te keren naar een 5-2 overwinning, vooral na een tactische ingreep van Van Bommel.

Na 31 minuten stond Antwerp 0-2 achter tegen Charleroi en 10 minuten later stonden er al drie nieuwe namen tussen de lijnen voor de thuisploeg. Trainer Mark Van Bommel besloot om meteen te veranderen en dus niet te wachten tot de rust.

"We waren op de bank aan het overleggen of we zouden wachten of niet", vertelde de trainer achteraf op de persconferentie. "Dan hebben we toch besloten om het zo snel mogelijk te doen. Coulibaly moest nog even warmlopen maar daarna hebben we ingegrepen."

Vierde wissel

En met resultaat want de omschakeling van een 4-3-3 naar een aanvallende 3-5-2 zorgde meteen voor de aansluitingstreffer voor de rust. Corbanie, Wijndal en Yusuf verdwenen. Coulibaly, Janssen en Keita verschenen. "En dan wilden we zelfs eigenlijk vier keer wisselen", verklapte Van Bommel.

"Wie die vierde wissel zou zijn? Dat zou je wel willen weten hé", lachte de Nederlander. "Dat zout te opportunistisch geweest zijn. Je moet ook rekening houden met wat nog zal komen. Het was niet mogelijk om volledig alles open te trekken, stel je voor dat er nog verleningen komen...", besloot hij.