🎥 Hoefkens kwaad om rode kaart: "Duidelijk foute beslissing"

Standard verloor zijn achtste finale van de beker in het Lotto Park. Wij noemden de winst van Anderlecht verdiend, maar daar was Carl Hoefkens het niet helemaal mee eens.

Standard stond al 2-0 in het krijt toen Isaac Price rood kreeg voor een overtreding op het been van Moussa N'Diaye. Ref Bram Van Driessche twijfelde niet en trok meteen rood. "Kijk, ik probeer niet te gefrustreerd te zijn na zo'n match", aldus Hoefkens. "In de eerste helft zag ik goed voetbal. Voetbal waar ik trots op ben en hoe Standard altijd moet spelen."

"Zij konden hun spel niet spelen. In de tweede helft slikken we dat tweede doelpunt, dat absoluut vermijdbaar was. Het bleef echter moeilijk voor hen tot minuut 65. Daar hebben we dus de VAR voor nodig, om de scheidsrechters te helpen."

Want de beslissing van Van Driessche vond hij niet kunnen. "Hij moet de tijd nemen om met zijn assistenten te overleggen. Als ze dan unaniem zeggen dat het rood was: ok. Maar hij heeft te snel beslist. Op de beelden is duidelijk te zien dat het geen rode kaart was. Daarna was het kalf natuurlijk verdronken."

Oordeel zelf: was dit rood?