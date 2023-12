Analist ziet Van Bommel niet snel wijzigen ondanks geslaagd experiment: "Anders verliest Ekkelenkamp zijn plaats"

George Ilenikhena maakte gisteren indruk in de match tegen Charleroi. De jonge spits kreeg zijn kans aan de zijde van Vincent Janssen en dat werkte. Maar zal dat ook in elke match mogelijk zijn. Analist Patrick Goots denkt van niet.

Antwerp speelde in een 3-5-2-systeem in de tweede helft en daar heeft Goots toch een paar bedenkingen bij. "Je kan moeilijk in een 3-5-2 blijven spelen. Antwerp heeft daar eigenlijk de spelers niet voor. Ejuke en Balikwisha die de hele flank bestrijken tegen een type als Skov Olsen? Zie ik niet snel gebeuren", zegt hij in GvA.

Een andere mogelijkheid is om een klassieke 4-4-2 in te voeren, maar dat gaat dan weer ten koste van andere spelers. “In dat geval zal er een middenvelder moeten sneuvelen. Ekkelenkamp dreigt zo zijn basisplaats kwijt te spelen", meent Goots.

Al zal het zo'n vaart niet lopen. "Toch verwacht ik niet dat Van Bommel zijn systeem snel zal aanpassen. Hij houdt nu eenmaal van twee hoge vleugelaanvallers die acties maken. Twee spitsen kán, maar ‘t is niet opportuun om dit elke wedstrijd toe te passen.”