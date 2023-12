Antwerp de betere ploeg? Felice Mazzu heeft duidelijke mening klaar na bekerverlies

Met winst in de vorige drie partijen tegen Antwerp was Charleroi een echte angstgegner geworden voor de Great Old. Ook in de beker leken de Zebra's aan het langste eind te trekken maar de troepen van Felice Mazzu gingen in de tweede helft nog kopje onder.

Met een 0-2 voorsprong de rust intrekken was Mazzu en co niet gegund. Ejuke zorgde ervoor dat Antwerp met een aansluitingstreffer en hoop de kleedkamer in trok. "En als die 1-2 tot de 60e minuut was blijven staan, zat er misschien wel meer in", vertelde Charleroi-trainer Felice Mazzu op de persconferentie achteraf.

70 minuten op niveau

"We kregen zelfs eerst nog de kans op de 1-3 via Heymans en ook de 4-3 lieten we na om te scoren. Een bal van de lijn gehaald, een gemiste penalty...", analyseerde de trainer.

"70 minuten lang waren we op niveau tegen een topploeg. Ook na de gelijkmaker stonden we mentaal nog zeer sterk te spelen. De 2-1, de 2-2... we incasseerden het heel goed. Na de 3-2 werd het lastiger."

"Soms moet je zwijgen"

"Maar", ging Mazzu verder, "We maakten opnieuw te veel individuele fouten en die kostten ons vandaag de zege. Tegen een topploeg zoals Antwerp kan je niet winnen als je die maakt. Het is een beetje het verhaal van dit seizoen."

"Of ik dat de spelers verweten heb in de kleedkamer?", reageerde hij op een vraag van een aanwezige journalist. "Ik ben even stil geweest nu. Soms moet je zwijgen. De spelers weten wel waar het is misgelopen vandaag. Wat ik te zeggen heb, volgt donderdag wel op training", besloot hij kalm.