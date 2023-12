Belgische profvoetballer geeft toe: "Het was een fout om met Mogi Bayat samen te werken"

Anthony Limbombe heeft gesproken over zijn transfer naar Nantes. Hij benadrukte vooral de fout van te samenwerken met Mogi Bayat.

Anthony Limbombe keerde deze zomer terug naar België door te tekenen bij Beveren in de Challenger Pro League. Zo keerde hij terug naar België, vier jaar na zijn uitleenperiode bij Standard.

Limbombe zat een tijdlang bij FC Nantes. Hij maakt er geen geheim van dat dit een teleurstelling was voor hem. Hij bekritiseerde vooral de "Franse mentaliteit" en herinnerde zich beledigd te zijn door berichten na zijn wedstrijden en uitgefloten te zijn door zijn eigen supporters.

Een vergissing met de naam Mogi Bayat

Maar waar Limbombe nog het meeste spijt van heeft, is dat hij samengewerkt heeft met Mogi Bayat, die hem naar Nantes haalde. Waarom koos Limbombe eigenlijk voor hem? "Ik heb geen beter antwoord dan: het was een van de vele fouten die ik heb gemaakt waardoor ik misschien niet in Engeland of Duitsland had kunnen spelen. De eerste fout was: met hem werken", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.