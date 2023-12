Club Brugge neemt opvallende beslissing na twee boerenweken: zoektocht stopgezet

Club Brugge was de afgelopen weken de zoektocht opgestart naar een nieuwe spits. Omdat de huidige spitsen niet meteen aan het renderen waren. Die zoektocht is nu stopgezet nadat Igor Thiago bewees dat hij wel degelijk die prijsschutter kan zijn.

Thiago scoorde de voorbije 14 dagen aan de lopende band. Gisteren nog twee tegen Zulte Waregem. Hij doet de kritiek verstommen nadat hij in september en oktober toch heel wat kansen de nek had omgewrongen. Maar hijzelf is altijd rustig gebleven.

"Toen ik hier aankwam, kende ik de situatie", zei hij gisteren aan HLN. "En ik begreep ook dat het een lang proces zou zijn. Al die tijd was iedereen heel begripvol. Dat gaf mij het gevoel dat wat ik doormaak normaal is.”

Eén keer liet hij merken dat hij er wel mee zat. Toen hij tegen tegen Beerschot vierde met de vinger op de mond. “Dat was niet voor jullie of voor de fans. Het was iets voor mezelf: het bewijs dat ik sterk genoeg ben in mijn hoofd om hiermee om te gaan.”