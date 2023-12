Hendrik Van Crombrugge heel scherp voor ploeg na dramatische bekeruitschakeling KRC Genk

KRC Genk ging onverwacht de beker uit na een 3-1 nederlaag tegen KV Oostende. De uitschakeling komt hard aan bij de club en spelers.

Hendrik Van Crombrugge mocht in doel starten. Ook hij zag dat Racing Genk niet zijn mooiste avond beleefde. Hij is scherp na de uitschakeling en vertelt waar het probleem ligt.

"Bij de rust werden er in de kleedkamer de juiste zaken aangehaald, maar die moet je dan wel op het veld in de praktijk brengen. We hebben bij momenten niet de juiste mentaliteit en instelling getoond. Daar ontbreekt het ons soms aan", citeert Sporza de Genkse doelman.

Hij was ook niet helemaal tevreden over zijn eigen prestatie. "Ook ik had beter kunnen doen bij het tweede doelpunt. Dat gaan we allemaal moeten analyseren."

De mentaliteit is volgens Van Crombrugge het allergrootste probleem. Hij insinueert dat niet alles op alles werd gezet tegen KV Oostende. "Als we 90 of 120 minuten lang met volle overgave spelen en we willen koste wat kost deze wedstrijd winnen, dan doen we dat volgens mij ook gewoon."

"Er zit genoeg kwaliteit in deze groep, maar met talent alleen kom je er niet. Dat moet je koppelen aan de juiste instelling en daar wringt het schoentje soms. Daar zijn we ons van bewust en daar moeten we echt aan werken", besluit hij.