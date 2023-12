Mandela Keita verklaart hoe Antwerp dubbele achterstand kon omzetten in overtuigende zege

Na 40 minuten voetballen moest Alhassan Yussuf al naar de kant voor Mandela Keita. Was het de laatste basisplaats voor Yusuf in lange tijd?

Keita blesseerde zich anderhalve maand geleden in de competitie tegen Charleroi en maakte afgelopen weekend opnieuw deel uit van de selectie bij Antwerp. Toen was hij al goed voor een invalbeurt om zijn heroptreden te vieren, tegen Charleroi was het eerder uit noodzaak aangezien de Great Old tegen een 0-2 achterstand aankeek.

Fighting Spirit

"De coach had ons duidelijke instructies gegeven om te proberen de wedstrijd nog te doen kantelen", klinkt het na de partij bij de middenvelder zelf. "Waarom niet wachten tot de rust? De coach wilde meteen die fighting spirit erin brengen, hen onder druk zetten en proberen te verrassen."

En dat lukte want 5 minuten na de driedubbele wissel, maar nog voor de rust dus, stond de aansluitingstreffer al op het bord.

"Toen voelden we wel dat er nog zouden vallan maar we moesten gefocust blijven want het kan zo keren, kijk maar naar de penalty die ze nog kregen", beseft Keita maar al te goed. "Want de coach heeft ons wel gefeliciteerd met de zege maar tegelijkertijd ook aangegeven dat het niet tot 0-2 had mogen komen."

Opnieuw fit

De middenvelder lijkt nu helemaal terug te zijn en bevestigt dat zelf ook: "Ik heb het gevoel dat ik opnieuw voluit kan gaan en 90 minuten kan spelen. Ik heb spijtig genoeg enkele belangrijke wedstrijden gemist maar dat hoort erbij als profvoetballer", besluit hij nuchter.

En zo lijkt Yusuf zijn plaatsje opnieuw kwijt te zijn aan de Rode Duivel. De Nigeriaanse middenvelder deemsterde bij Antwerp weg in de schaduw van het middenveld Vermeeren-Keita het afgelopen jaar en had de voorbije weken moeite om Mark Van Bommel te overtuigen.