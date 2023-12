Ruud Vormer onthult hoe hij terugkeer naar Jan Breydel beleefde én hij hoe match bijna miste

Ruud Vormer keerde woensdag voor het eerst terug naar Club Brugge en Jan Breydel. Het werd een speciale avond, ondanks de zware nederlaag.

Het afscheid van Club Brugge was bitter, maar de terugkeer van Ruud Vormer naar Jan Breydel was mooi. De Nederlander kreeg enkele keren een open doekje van het Brugse publiek, waar hij duidelijk van genoot.

"Voor mij was het persoonlijk heel mooi om hier terug te komen. Het Brugse publiek is gewoon altijd enorm leuk en daar doe je het ook wel wat voor. Die erkenning voor wat je allemaal hebt gepresteerd."

Pilletjes genomen

Maar bijna had Vormer de wedstrijd tegen Club Brugge nog gemist. Tegen de RSCA Futures had Vormer al na vijf minuten een tik tegen zijn heup gekregen, maar speelde de match wel uit. Vorig weekend tegen SL16 FC speelde Vormer dan niet.

"Ik mankte nadien flink maar ik pakte enkele pilletjes", gaf Vormer toe. "Dat was nodig, want dit wilde ik niet missen." Volgend seizoen wil Vormer graag nog eens terugkeren naar Jan Breydel, als Essevee weer in eerste klasse speelt.