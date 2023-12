Na nieuw wangedrag van supporters: Belgische Voetbalbond denkt aan serieuze sancties

Anderlecht won de Clasico in de beker met 2-0. Buiten het voetballende deel gaat het vooral om het wangedrag van wat supporters. Voor Manu Leroy, CEO van de Belgische Voetbalbond, is het een druppel te veel.

Bij La Première begon Manu Leroy met het uiten van zijn sterke ontevredenheid over de gebeurtenissen die plaatsvonden in het Lotto Park op donderdag. "We betreuren de incidenten, we willen dat iedereen naar een voetbalwedstrijd kan gaan kijken en zich veilig voelt."

"Er zijn al heel wat initiatieven genomen om dit soort incidenten terug te dringen. Er is zelfs een nationale kamer opgericht die zich bezighoudt met uitsluitingen. Deze kamer houdt zich bezig met supporters die zich slecht gedragen en kan hun recht om naar het stadion te gaan intrekken", wordt Leroy geciteerd door La Dernière Heure.

Het hoofd van de Belgische Voetbalbond overweegt om harde maatregelen te nemen om dergelijk gedrag in de toekomst te voorkomen. "We zouden kunnen beginnen met het intrekken van punten, maar dat zou een lange weg zijn omdat clubs er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hun supporters zich fatsoenlijk gedragen."

"We straffen de clubs, maar het is ook frustrerend voor hen omdat ze aan hetzelfde touw trekken als wij. We willen hen niet nog meer straffen. We hopen dat de fans begrijpen dat voetbal een feest moet zijn en niet wat we donderdagavond hebben gezien."