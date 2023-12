Naast Standard moet ook Anderlecht voor een flinke straf vrezen na Clasico

Donderdag heeft Anderlecht met 2-0 gewonnen van Standard in de beker. In de slotfase begonnen Standard-fans met stoeltjes te werpen en vuurpijlen te gooien.

Standard riskeert daardoor om wedstrijden achter gesloten deuren te moeten spelen. Maar ook Anderlecht zal moeten vrezen voor een straf.

Paars-wit heeft nog een straf met uitstel openstaan. Die kreeg Anderlecht na een Clasico in oktober 2022. Toen werd een effectieve straf opgelegd van twee wedstrijden achter gesloten deuren en een van twee thuiswedstrijden zonder fans maar dan met uitstel. Die zou verlopen op 29 december.

Nu zouden ook Anderlecht-fans met projectielen hebben gegooid. Of dat effectief zo is, zal moeten blijken uit het rapport van de match delegate. Als dit het geval is, kan de straf met uitstel omgezet worden naar een effectieve straf.