📷 Strijd om Loïs Openda gaat onverminderd verder: 'Deze topscouts gingen langs'

Loïs Openda doet het bijzonder goed bij RB Leipzig. Ondanks het feit dat hij nog maar deze zomer een transfer maakte is de interesse in de Rode Duivel bijzonder groot.

Afgelopen zomer verkaste Loïs Openda voor 35 miljoen euro van Lens naar RB Leipzig. Ondertussen is zijn marktwaarde alweer geklommen naar 45 miljoen euro als we Transfermarkt mogen geloven.

De Rode Duivel tekende een contract tot medio 2028 in de Bundesliga, maar dat weerhoudt heel wat ploegen niet om hem volop te volgen en mogelijk al in januari te willen overtuigen om weer een transfer te maken.

Volgens de Turkse transferjournalist Ekrem Konur zijn er maar liefst vijf Engelse ploegen langsgeweest in Leipzig om onze landgenoot te scouten. “Chelsea, Newcastle United, Manchester City, Arsenal and Manchester United”, noemt Konur de ploegen meteen bij naam.

Het is uitkijken of Openda tijdens de wintermercato al verkast, of als het wachten is tot volgende zomer. Bij een goed bod, dat zeker de 45 miljoen euro stevig zal moeten overschrijven, zal Leipzig wel toehappen.