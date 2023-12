Anderlecht-spelers beseffen welke grote fout ze maakten: "100 procent onze schuld"

Het was geen goede match van Anderlecht, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. En dat wisten de spelers ook. Ze kregen ook voor het eerst sinds lang fluitjes van de eigen fans om de oren.

Kyllian Sardella zei dat "het een boost" betekende voor de spelers bij een 1-2-stand. Mats Rits was scherper voor de eigen ploeg. "Het was niet genoeg vandaag. Er was een gebrek aan intensiteit. We waren niet 100 procent en dat kan je niet maken tegen Standard", aldus de middenvelder.

Een correcte analyse, want in tegenstelling tot donderdag had paars-wit het mes niet tussen de tanden gestoken. "We konden onze normale opbouw niet vinden. Er was te weinig beweging en diepgang. Het was veel moeilijker dan donderdag en dat is 100 procent onze eigen schuld. Spijtig, want anders hadden we de drie punten gepakt."

Dat de fans zich tegen hen keerden, kan hij ook begrijpen. "Ja, het is de Clasico, in ons eigen huis. De fans wilden de drie punten en het stond 1-2. Maar het is een correcte uitslag geworden met die 2-2. Spijtig dat we die kans op de winst misten.