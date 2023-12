Drie opmerkelijke iconen van Anderlecht geven de aftrap voor de Clasico

Anderlecht is er wel in geslaagd zijn supporters warm te maken voor de match tegen Standard begon. Als verrassing hadden ze drie van hun grootste Neerpede-successen de aftrap laten geven.

Niet live in het stadion, maar via een filmpje telden Youri Tielemans, Romelu Lukaku en Jérémy Doku wel af voor het startschot. De drie zijn opgeleid in Neerpede en zijn hun grootste uithangborden.

Het duel gaat door zonder uitsupporters en de sfeer zat er goed in bij de Anderlecht-fans, die blijkbaar ook een nieuwe traditie hebben gevonden. Het welgekende lied van Lange Jojo wordt na de aftrap a capella meegezongen.