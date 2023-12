Hoefkens kan het maar niet begrijpen: "Gefrustreerd! Daar zit ik met vragen bij in mijn hoofd"

Carl Hoefkens ziet heel veel progressie bij zijn ploeg sinds ze een rammeling kregen van Antwerp. De coach van de Rouches bleef voor de tweede keer in vier dagen gefrustreerd achter met het gevoel dat ze meer hadden verdiend.

De twee coaches waren het tijdens de match al niet met elkaar eens en dat was op de persconferentie net zo goed het geval. Toen Riemer zei dat Standard in feite enkel op de counter speelde, pikte Hoefkens snel in: "Ik heb geen counters gezien, enkel goeie, hoge pressing."

Want Standard komt van ver, zeker in uitmatchen. "Ja, toch wel gefrustreerd, want we verdienden de zege vandaag. We speelden tegen een ploeg die heel goed speelt en niet voor niets tweede staat in de ranking. We hadden het eerder moeilijk op verplaatsingen en nu hebben we al twee keer getoond dat ons vele werk begint te lonen."

Maar telkens doorboomt er wel iets de plannen. Donderdag die rode kaart en nu een penalty. "Kijk, ik ben altijd dezelfde voetbalromanticus. Ik ga dit soort strafschoppen nooit begrijpen. Ik heb wel wat vragen in mijn hoofd. Als je als ref de fase eerst goed ziet en beslist dat er niets aan de hand was..."

"Waarom kom je daar even later dan op terug en beslist om toch een penalty te geven omdat de VAR het zegt? Pas op, ik ben heel blij met de VAR, maar zulke momenten begrijp ik niet."