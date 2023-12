📷 KV Mechelen reageert op boycot tifo en afwezigheid sfeergroep Vijfentwintig Zeven

Heibel bij de supportersaanhang van KV Mechelen. Een tifo is verboden en dat zorgt voor een boycot van supportersgroep Vijfentwintig Zeven tegen Club Brugge.

“KV Mechelen leeft van de sfeer. Laat dit duidelijk zijn, onze club heeft zijn uitstraling te danken aan de sfeer op de tribunes”, klinkt het bij de club. “Dit geeft onze spelers een extra boost die we elke wedstrijd nodig hebben. Daarom is het doodjammer dat onze belangrijkste sfeergroep Vijfentwintigzeven heeft beslist om vandaag niet aanwezig te zijn.”

“We hebben de hele week samen met hen naar een oplossing gezocht rond de Tifo die ze wilden organiseren. De brandweer moet hiervoor toestemming geven en heeft dit niet gedaan. Er kon namelijk geen brandattest worden voorgelegd.”

De reden is duidelijk voor de club. “Het klopt dat voor de voorbije Tifo’s vaak een uitzondering werd toegestaan, ondanks intens overleg werd dit nu niet toegelaten. En we kunnen dit begrijpen. De brandweer wil niet dat er een niet-brandwerende doek over 3000 mensen laten gaan.”

“Deze tifo is geweldig en zou de grootste ooit zijn op onze club. Daarom wilde de club deze laten doorgaan, maar zonder supporters in vak F, tijdens de opwarming van de spelers. Na de tifo konden dan alle supporters in het vak.”

“Niet ideaal, dat beseffen we, maar zo was het wekenlange werk van velen niet verloren gegaan. We vinden het jammer dat dit alternatief dat wel goedkeuring kreeg van de brandweer niet werd aanvaard door de sfeergroep.”

“We hebben ook duidelijk gemaakt dat we alle inspanningen zullen doen om hun sfeeracties te ondersteunen. Bovendien willen we mee investeren in brandwerende (veel duurdere) doeken en willen we de brandweer aan tafel gaan om ervoor te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren.”

“We begrijpen de enorme ontgoocheling van Vijfentwintigzeven en zullen hen straks erg missen. We blijven onze hand uitsteken om hen op alle manieren te ondersteunen, want Malinwa is alleen maar sterk als we samen blijven staan, club, spelers én supporters!”