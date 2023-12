Meer duidelijkheid over Dodi Lukebakio die geblesseerd uitviel met Sevilla

Dodi Lukebakio blesseerde zich gisteravond bij Sevilla FC aan zijn knie. Maar het ergste lijkt vermeden.

Sinds gisteren heeft Domenico Tedesco zijn ogen op Sevilla gericht. In Andalusië ondergaat Dodi Lukebakio momenteel onderzoeken om de ernst van zijn rechterknieblessure vast te stellen. Toen ze hem met een spalk zagen terugkomen, vreesden sommigen voor het scheuren van de kruisbanden.

Gelukkig lijkt de Rode Duivel niet op een dergelijk scenario af te stevenen. Sevilla heeft nog niet gecommuniceerd over de Blessure. Maar La Derniere Heure bevestigde wel dat de eerste waarnemingen geen totale scheur van het ligament laten zien.

Lukebakio zal nog een tijdje afwezig zijn. De eerste voorspellingen wijzen op een verblijf in de ziekenboeg tot februari. Hoewel hij waarschijnlijk geduld zal moeten hebben, lijkt het EK in Duitsland niet in gevaar.