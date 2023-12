Uitfans verbieden bij risicowedstrijden? Dit denkt bondsprocureur ervan

Na de rellen tijdens Anderlecht-Standard wordt hardop nagedacht over mogelijke acties om dit in de toekomst te vermijden. Maar wat is de juiste oplossing?

Al snel na de wedstrijd met rellen tussen Anderlecht en Standard werd opnieuw het voorstel op tafel gegooid om bezoekende supporters bij bepaalde risicowedstrijden te verbieden.

Zo wordt in Nederland Ajax-Feyenoord al 14 jaar gespeeld zonder supporters van de bezoekers, maar of dat de juiste oplossing is, is maar zeer de vraag.

“Uiteraard stellen wij ook vast dat bepaalde wedstrijden steevast voor problemen zorgen”, zegt bondsprocureur Ebe Verhaegen aan Het Nieuwsblad. “En als de zaken zo vaak uit de hand lopen, moeten we nadenken over maatregelen.”

“We zouden bijvoorbeeld kunnen vorderen dat bepaalde wedstrijden zonder uitfans moeten worden gespeeld. Maar zo'n straf vorderen over een termijn van jaren is voor ons als bondsparket bijna onmogelijk, simpelweg omdat zo'n straf buitenproportioneel zou zijn en de kans groot is dat de problemen worden verplaatst naar de omgeving buiten het stadion.”