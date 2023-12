Zorgen voor Domenico Tedesco: Rode Duivel mogelijk maanden out

Slecht nieuws vanuit Sevilla. Dodi Lukebakio is mogelijk voor maanden out met een zware knieblessure.

Na een stevige tackle van Nastasic van Mallorca schreeuwde Dodi Lukebakio het uit van de pijn. Hij greep meteen naar de rechterknie. De Rode Duivel moest ondersteund worden om het veld te verlaten. Adnan Januzaj kwam hem na een half uur al vervangen bij Sevilla.

Lukebakio werd gespot met een brace om de knie na de terugreis uit Mallorca. De club laat de nodige onderzoeken uitvoeren en hoopt dat de cruciale ligamenten niet geraakt zijn.

Ook voor bondscoach Domenico Tedesco is het bang afwachten wat het verdict is. Richting het EK in Duitsland zou het een drama zijn dat Lukebakio lange tijd aan de kant zit.

🔴 Así ha llegado la expedición del Sevilla FC al aeropuerto de San Pablo tras la derrota en Mallorca



▪️ Dodi Lukebakio llegó con la rodilla inmovilizada



▪️ Gesto cariñoso de despedida de Víctor Orta con Diego Alonso pic.twitter.com/8NR3XGAUKU — Mario Míjenz García (@MarioMijenz) December 10, 2023