Gevecht om nieuwe Maradona, Pélé of Messi is losgebarsten: 'Deze Europese grootmachten gaan all-in voor 14-jarig wonderkind'

De strijd om Gui Ruck is officieel losgebarsten. Het contract van het 14-jarige wonderkind bij Real Valladolid loopt medio 2024 af. En deze keer zal Ronaldo hem niét kunnen overtuigen.

U leest het goed: één van dé grootste talenten op deze aardbol voetbalt in de Segunda Division. Ronaldo overtuigde zijn 14-jarige landgenoot er in 2022 immers van om voor Real Valladolid - de voormalige topspits is eigenaar van Pucela - te tekenen.

Dat contract loopt in 2024 af, dus... barst de strijd los. En deze keer wordt de toekomstige bestemming van Gui Ruck wel een absolute grootmacht. Real Madrid beschikt volgens Fabrizio Romano over de beste papieren om het Braziliaanse wonderkind binnen te halen.

Spaans prestige of héél véél geld?



Al krijgt De Koninklijke de nodige concurrentie. Ook PSG en Manchester City zijn immers niet kansloos. Gui Ruck bezocht beide clubs al met zijn familie. En ook die entourage heeft gezien dat beide grootmachten héél véél geld hebben én willen uitgeven.