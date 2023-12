Het 'patattenveld' van Anderlecht wordt héél groot probleem: "Het gaat nog erger worden"

Wie het niet van dichtbij gezien heeft, weet niet hoe slecht het veld in het Lotto Park ligt. Het gras komt overal los en er ligt een modderlaag onder. Daar is gewoon geen goed voetbal op te spelen.

De naam 'patattenveld' is het eerste wat in je opkomt als je het ziet liggen. Zoals eerder deze week al gezegd: dat is een probleem voor Anderlecht als ze hun gewone spel willen spelen. De bal hobbelt en botst alle kanten op. En er is momenteel geen oplossing voor handen.

Een nieuw veld leggen is deze winter blijkbaar geen optie. Eerder dit seizoen zat er al een virus in de grasmat en de regen van de laatste tijd heeft dat weer doen opflakkeren nadat het een paar maand onder controle was. De greenkeepers doen er alles aan, maar de weersomstandigheden werken niet mee.

Als je wil spelen als Barcelona moet je een veld hebben als Barcelona

En donderdag wordt er al opnieuw op gespeeld. Dan zakt Liverpool af naar het Lotto Park om er Union partij te geven. En paars-wit speelt op 23 en 27 december ook nog twee keer thuis voor de winterstop.

"Ik wil het absoluut niet als excuus gebruiken voor onze prestatie van vandaag", begon Brian Riemer. "Maar op dat veld kan je geen snel voetbal spelen, zoals wij het graag willen. Voor spelers als Mario, Yari en Anders is dat een ramp. En ja, het zal enkel erger worden met Union-Liverpool donderdag en ook de nodige trainingen erop."

Riemer en Fredberg zaten er vandaag nog over samen. "Als je als Barcelona wil spelen, moet je ook een veld hebben als Barcelona. We zijn alle mogelijke opties aan het bekijken. Hoe we het kunnen oplossen. Want ja, het zal ons spel beïnvloeden."