Riemer komt tot pijnlijke conclusie na gelijkspel tegen Standard en pakte zijn spelers daarover aan

Brian Riemer was niet gelukkig met de puntendeling tegen Standard. De Deense coach had het moeilijk met de prestatie van zijn ploeg, die echt niet naar het niveau van de voorbije weken was.

Riemer sprak zijn groep daar onmiddellijk na de match over aan. "Kijk, je kan niet elke wedstrijd top zijn, maar je moet wel een bepaald niveau halen. Het verschil met ons beste niveau en vandaag was veel te groot", duidde hij zijn ontevredenheid. "We misten beweging, er waren technische fouten... Hier moeten we weer van leren."

Als we niet ons topniveau halen, moeten we toch beter kunnen dan dit. Het was gewoon een slechte wedstrijd van ons", zei hij vooraleer te nuanceren. "Zelfs nu waren onze expected goals nog veel hoger dan die van Standard. Maar we liepen in de val en lieten ze veel te gemakkelijk via de flanken komen en centraal liepen ze er te makkelijk door."

Riemer zag dat zijn ploeg wel nog had kunnen winnen. "En eigenlijk had dat zelfs gemoeten. Ik vind niet dat Standard veel zuivere kansen afgedwongen heeft. Maar dat doet er zelfs niet toe, want wij waren gewoon niet op niveau. We zijn te traag aan de wedstrijd begonnen en gaven te makkelijk goals weg."