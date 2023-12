Beerschot krijgt schorsingsvoorstellen binnen en onderneemt meteen actie

Beerschot kreeg de minnelijke schikkingen binnen met de schorsingsvoorstellen voor doelman Davor Matijas, coach Andreas Wieland, assistent Frank Magerman en keeperstrainer Tome Pacovski. De club gaat niet akkoord met de voorstellen voor coaches Wieland, Magerman en Pacovski.

Voor doelman Davor Matijas was uitsluiting voldoende en daar kan men op het Kiel uiteraard mee leven. Hij zal dus geen extra schorsing krijgen na zijn rode kaart.

Coach Andreas Wieland kreeg een schorsingsvoorstel van 2 speeldagen effectieve schorsing en 1 speeldag met uitstel. Daarbovenop vorderde het bondsparket ook nog €1250 boete. Assistent Frank Magerman en keeperstrainer Tome Pacovski kregen dan weer beiden 1 speeldag schorsing effectief en 1 met uitstel voorgesteld. Aangevuld met een geldboete van €750.

Beerschot gaat niet akkoord met de schorsingsvoorstellen voor de technische staf. De zitting ter verdediging staat gepland op dinsdagnamiddag.

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt, ook niet in andere landen”, aldus de zichtbaar aangeslagen sportief manager Gyorgy Csepregi na de match. “Dit ging totaal niet over voetbal. Het ging puur over de scheidsrechter. Hij kwam naar hier om een show te verkopen en dat is hem gelukt.”

Beerschot wil alvast proberen zijn stem te laten horen. “We willen het niet zo laten. Wij gaan bekijken wat we hieraan kunnen doen. En in de eerste plaats of we hier ook effectief iets aan kunnen doen. Na zo'n wedstrijd moet de voetbalbond echt een reactie tonen en niet gewoon met excuses komen, want dit kan je niet zo laten. Dat bestaat niet.”