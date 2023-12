Club Brugge-spits Ferran Jutglà waarschuwt Barcelona voor duel met Antwerp

Antwerp is gebrand op een overwinning tegen FC Barcelona. The Great Old wil zijn eerste Champions League-avontuur niet afsluiten met 0 op 18.

Mark Van Bommel herhaalde al meermaals dat hij denkt dat er een overwinning in zit. Aan vertrouwen geen gebrek dus in Antwerp. Dat weet ook Ferran Jutglà. De Club Brugge-spits praatte met de Spaanse krant 'Sport'. Daarin waarschuwde hij Barcelona, zijn ex-club. "In de Belgische competitie zijn we met zeven of acht ploegen die meedoen voor de prijzen. Antwerp is daar uiteraard één van", begint hij. "Ze spelen veel beter dan hun resultaten in Europa doen vermoeden. Ze zullen er alles aan doen om Barcelona te kloppen, al is het maar voor het prestige", besluit Jutglà.





Volg Antwerp - Barcelona live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.