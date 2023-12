📷 Transferbom: 'Romelu Lukaku heeft al overeenkomst met nieuwe club'

Romelu Lukaku trok deze zomer naar AS Roma, nadat hij bij Inter niet meer welkom was omdat hij met Juventus gesproken had over een mogelijke transfer.

Big Rom speelt in de Italiaanse hoofdstad een knap seizoen bij elkaar en liet zich ook opmerken bij de Rode Duivels. Eén ding is alvast zeker: op het einde van het seizoen keert hij in geen geval terug naar Chelsea.

De Italiaanse journalist Fabio Santini gaat zelfs een stapje verder. “Ik kan de fans van Roma een ding verzekeren: Romelu zal op het einde van het seizoen vertrekken. Hij heeft al een aanbieding uit Saudi-Arabië aanvaard.”

Lukaku kreeg afgelopen zomer al een aanbieding uit de woestijn, maar legde die toen naast zich neer. Meer en meer topspelers maken de overstap en nu zou ook Big Rom bezweken zijn.

Journalist Fabio Santini: “Lukaku? It’s difficult to see a return with Juventus because he has already said yes to a million-dollar proposal from Saudi Arabia. To Roma fans, I say that at the end of the year one thing is certain: Romelu will leave."https://t.co/WGiQmDkdTh