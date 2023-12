Het geluk van de kampioen? Zulte Waregem zet druk op Beerschot & co met ultieme comeback

In de Challenger Pro League stonden op vrijdagavond ook al twee duels op het programma. En daarin kwam ook co-leider Zulte Waregem in actie tegen Seraing. Een makkelijke thuiszege? Neen, allerminst.

Zulte Waregem is door het recente puntenverlies van Beerschot opnieuw co-leider geworden halfweg de Challenger Pro League. Op vrijdagavond kon het in eigen huis tegen Seraing alvast druk zetten op Beerschot en al de rest.

Dan moest het natuurlijk wel winnen. Gewezen Gouden Schoen Thorgan Hazard werd voor de wedstrijd in de bloemetjes gezet bij Essevee, daarna was het harde strijd. En op zoek gaan naar de drie punten in een erg lastige wedstrijd.

Beslissing valt in blessuretijd

In een gesloten wedsrijd was het Fall die de bezoekers op het uur op voorsprong bracht. En dus was het alle hens aan dek voor de thuisploeg, die echt aan de arbeid moesten. Pas vijf minuten voor tijd kon Tambedou gelijkmaken.

En toen moest het beste nog komen, want in minuut 94 wist de jonge Yannick Cappelle de 2-1 tegen de touwen te schieten: een snellere comeback dan Herr Flick van de Gestapo ooit kon maken in Allo Allo. Niet alles is zwart-wit, maar toch: in deze fase van de competitie is winnen de kortste weg naar de titel en promotie.

En zo blijft Essevee op kop in de CPL. In een andere wedstrijd deelden Dender en Club Luik de punten: 0-0. Daar schieten beide clubs weinig mee op.