'Topclubs uit Serie A en Premier League hebben interesse in Arthur Theate'

Onder Bruno Génésio, die eerder dit seizoen ontslagen werd als hoofdcoach van Stade Rennes, kreeg Theate het moeilijk. Hij werd een wedstrijd uit de selectie gelaten en kwam een tijdje niet van de bank.

Met Julien Stéphan aan het roer, mag Theate terug iedere wedstrijd spelen, al dan niet 90 minuten. Toch zou er veel interesse zijn in de verdediger.

Zo schrijft transferexpert Ekrem Konur op X (Twitter), dat Liverpool, Fiorentina en Inter Milan geïnteresseerd zijn in de Rode Duivel. Of Theate zelf nog uitkijkt naar een transfer blijft maar de vraag.

💣💥 Liverpool, Fiorentina and Inter Milan are interested in Rennes' 23-year-old Belgian defender Arthur Theate.

