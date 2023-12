Deze wel heel kleinerende bijnaam gaf Diego Simeone aan Lionel Messi

Zowat de beste speler aller tijden en een nachtmerrie voor verdedigers... Lionel Messi heeft in zijn carrière wel al menige verdediger slapeloze nachten bezorgd. Ook Filipe Luis, ex-verdediger van Atlético Madrid, die de taak kreeg hem af te stoppen van Diego Simeone.

Om zijn verdedigers te motiveren, had Simeone een bijnaam bedacht voor Messi. "Als we tegen Barcelona speelden, noemde Simeone hem in wedstrijdbesprekingen gewoon "de dwerg". Dan zei hij: "Jullie gaan die dwerg dekken." Hij zei de naam van Messi niet om ons minder bang te maken."

Niet echt respectvol, maar Filipe Luis is in ieder geval vol lof voor Messi. "Hij is niet normaal. Verreweg de beste speler waar ik ooit tegen heb gespeeld. Ik deed er alles aan om hem uit te schakelen. Ik heb praktisch alle wedstrijden van Messi tussen 2006 en 2016 gekeken. Daar kon ik ook wel van genieten, hoor."

Volgens hem is hij gewoon niet te verdedigen. "Met elk team waar ik zat hadden we een speciale tactiek, maar die man maakt altijd zijn goals en levert altijd assists. Zó goed. Soms offerden trainers twee, drie of vier spelers op, alleen aan Messi."