Patro Eisden maakt Club Brugge in, ref Boterberg de gebeten hond

In de Challenger Pro League stonden op zaterdag drie wedstrijden op het programma. In de namiddag maakte Patro Eisden komaf met Club NXT. Al was er ook wel wat te zeggen over de arbitrage.

Sigurdarsson maakte snel gebruik van balverlies bij de Bruggelingen om er 1-0 van te maken, bij de koffie was het door twee strafschoppen zelfs al 3-0. Tot twee keer toe was het Kis die vanop de stip wist te scoren, al had hij bij de tweede wel een rebound nodig. HT | Patro Eisden had zich geen betere eerste helft kunnen wensen. 🤩⚡ #PATNXT pic.twitter.com/NfmlmNj3yK — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) December 16, 2023 Over minstens een van die strafschoppen hadden we blauw-zwarte fans wel wat te zeggen. Ref Boterberg zou te snel zijn geweest met cadeaus uitdelen, het is immers nog geen kerst. Wat er ook van zij: Club NXT had zelf ook een offday. Na de koffie maakte Sigurdarsson ook nog zijn tweede van de avond, waardoor het een 4-0 overwinning werd voor de Limburgers. Die maken een sprongetje in het klassement en zijn nu voorlopig derde, op vier punten van leider Zulte Waregem. Boterberg heeft kerst met een week vervroegd 😂 #patnxt — Frank Pietermaat (@Franko_PM2) December 16, 2023 Zit Jan Boterberg aan de drugs?



Of is het pure incompetentie? #PATNXT | — Jonas Van Holderbeke (@Jonas_VH) December 16, 2023 #PATNXT | Boterberg ik verwijs u door naar Hans Anders. — RN (@RN__172) December 16, 2023