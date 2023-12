Alweer ontslag voor voormalig coach van Anderlecht en KRC Genk

John van den Brom is niet langer coach van Lech Poznan. Dat meldt de club via zijn officiële kanalen.

John van den Brom is niet langer coach van Lech Poznan. De Nederlandse trainer zat in een moeilijke periode met de club. Het bestuur vond een 10 op 24 te weinig en besloot om van den Brom op straat te zetten.

Anderhalf jaar lang was hij coach bij de Poolse club. Momenteel staat Lech Poznan derde in de Poolse eerste klasse mer 33 punten, op acht punten van de leider. Voor hij naar Polen trok werd de Nederlander al na vijf weken ontslagen bij Al-Taawon.

John van den Brom was van 2012 tot 2014 coach bij Anderlecht, waar hij ook de titel pakte in 2013. Van 2020 tot 2021 was hij iets langer dan een jaar coach van KRC Genk. Hij bezorgde de Limburgers een mooie tweede plaats in de competitie.