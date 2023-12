Bakken kritiek op Bakayoko: 'Laat hem maar de video's zien"

PSV Eindhoven won afgelopen weekend met 0-4 van AZ. De zestiende zege op rij al in de Eredivisie.

Johan Bakayoko speelt een sterk seizoen voor PSV. Afgelopen week liet hij zich in de Champions League tegen Arsenal opnieuw opmerken.

Na het duel tegen AZ van het voorbije weekend in de Eredivisie kwam analist Kenneth Perez echter met heel wat kritiek op de Rode Duivel.

“Hij wilde alles zelf doen, tot wanhoop van zijn medespelers. Leg 'm gewoon af, wees een teamspeler”, was de duidelijke analyse van Perez bij ESPN.

Volgens Perez speelde Bakayoko de twee laatste wedstrijden in de Nederlandse competitie alleen maar voor zichzelf en wil hij gewoon vanuit elke hoek scoren.

Perez heeft dan ook de nodige tips voor de staff van de Nederlandse club. “Ook in de jubelstemming die er nu is, zou ik toch met hem gaan zitten en hem video's laten zien. Ik vind het zonde, want hij is zeer professioneel bezig met zijn vak.”

Uitkijken dus of onze landgenoot ook de volgende wedstrijden bij zijn Nederlandse club die toer opgaat, of dat er een kentering komt.