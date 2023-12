Dit zijn de achtste finales in de Champions League

In het Zwitserse Nyon werd om 12 uur geloot voor de achtste finales van de Champions League. Deze wedstrijden kwamen er uit de bus.

Op het hoofdkantoor van de UEFA in Zwitserland werd er op het middaguur geloot voor de achtste finales van de Champions League.

De loting was deels geleid: ploegen uit hetzelfde land of clubs die elkaar al troffen in de groepsfase konden niet tegen elkaar uitkomen.

De achtste finales worden afgewerkt op 13, 14, 20 en 21 februari en 5, 6, 12 en 13 maart 2024.

Dit zijn de achtste finales:

Porto - Arsenal

Napoli - FC Barcelona

PSG - Real Sociedad

Inter - Atletico Madrid

PSV - Borussia Dortmund

Lazio - Bayern München

Kopenhagen - Manchester City

Leipzig - Real Madrid