Courtois spreekt héél veel over "respect", maar gaf hij dat ook aan Tedesco? Hij maakte keuze bondscoach gemakkelijk

U moet het maar eens googelen: 'Tibaut Courtois' + 'respect'. U gaat honderden links krijgen waarin de goalie het woord gebruikt en dan gaat het niet enkel over de afgelopen zes maanden. Het is belangrijk voor de eergierige doelman.

Doelmannen zijn een speciaal ras. Je hoort het ze altijd zeggen: "als wij een fout maken, wordt het meteen uitvergroot". Uiteraard omdat dat meestal ook wedstrijdbepalend is. Kijk maar naar de fout die Jean Butez zondag maakte tegen Anderlecht.

Niet in top tien volgens Engels magazine

Daarom willen ze ook geloofd worden als ze het goed doen. Hun prestaties mogen ook eens in de schijnwerper gezet worden als het top is. En niemand heeft dat meer dan Thibaut Courtois. Toen een Engels magazine hem niet eens in de top 10 - ook pure bullshit natuurlijk - van beste doelmannen ter wereld zette, was het kot te klein.

En na de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool - waarin hij net als in heel die campagne uitblonk - liet hij dat de wereld ook weten: "Er is een gebrek aan respect naar mij toe, zeker in Engeland". Wat natuurlijk ook te maken heeft met zijn tumultueuze vertrek van Chelsea naar Real Madrid.

Courtois is zelfverzekerd, een sterk karakter. En hij wil waar hij recht op heeft. Pas op, hij verdient dat ook. Hij is de beste doelman ter wereld. Dat zijn vertrek van trainingskamp niets te maken had met die aanvoerdersband is natuurlijk regelrechte quatsch. Dat laat hij verder in het interview met HBvL ook blijken. Het gros van het interview gaat er zelfs over.

Tedesco wou niet over zich heen laten lopen

Is dat een inschattingsfout geweest van bondscoach Tedesco? Nee, Tedesco wou Lukaku steunen na die Champions League-finale waarin hij een grote kans miste. Had hij Courtois kunnen belonen voor zijn 100ste interland? Uiteraard, maar dat zijn keuzes.

En die werden vereenvoudigd door de relatie tussen de twee. Toen Tedesco aankwam, liet Lukaku hem meteen weten dat hij achter hem stond. Courtois nam die moeite niet. Respect moet ook van twee kanten komen. Tedesco voelde zich ook niet meteen gesteund door één van zijn belangrijkste spelers.

Zeker ook na die woede-uitbarsting na de wedstrijd tegen Oostenrijk, waar Courtois het de bondscoach kwalijk nam dat hij enkele Leicester City-degradanten (Castagne en Faes) voor hem zette. Dat helpt allemaal niet als je een goeie coach-speler-relatie wil opbouwen. Zeker als die zo pril is.

Tedesco wou ook niet over zich heen laten lopen. Met zijn 38 jaar kan hij het zich niet veroorloven dat een routinier zich boven hem stelt, want dan zal zijn regeerperiode het ook niet lang uithouden. Nu is wel duidelijk wie de baas is. En daar zal Courtois zich toch moeten bij neerleggen. Respect langs beide zijden.