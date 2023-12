Het duidelijk antwoord van Anderlecht op spectaculaire geruchten

Anderlecht werd door de Spaanse pers - door Mundo Deportivo met name - genoemd als mogelijke deelnemer aan de nieuw op te richten Super League. Dat blijkt echter heel voorbarig te zijn geweest.

Anderlecht is één van de clubs die een uitnodiging zal ontvangen, maar momenteel zijn ze daar bij de club niet mee bezig. "Het is niet aan de orde van de dag en we hebben daarover geen nieuws ontvangen", klonk het al.

Paars-wit zou niet weigerachtig staan tegenover zo'n deelname, meldde de krant nog. Maar bij Anderlecht ziet men dat (voorlopig?) niet zitten. De clubs in de Pro League hebben daarover al een duidelijk signaal gegeven aan voorzitter Lorin Parys.

Het is natuurlijk een manier om de financiën op te krikken, maar Anderlecht lijkt absoluut niet geneigd om de vaderlandse competitie links te laten liggen. Dat zou ook niet goed vallen bij de achterban, die zich momenteel weer helemaal achter de ploeg geschaard heeft.