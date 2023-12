Jürgen Klopp is boos op... zijn eigen supporters: "Geef je kaartje aan iemand anders!"

Jürgen Klopp is nu niet meteen de man die een blad voor zijn mond neemt. In aanloop naar de topper tegen Arsenal nam hij de eigen aanhang op de korrel. De ooit zo geroemde sfeer op Anfield Road is immers beneden alle peil momenteel.

“We hebben onze fans op hun best nodig vanaf de eerste seconde", zei Klopp op zijn persconferentie. De EFL Cup-wedstrijd tegen West Ham was daartoe de aanleiding, want de sfeer in de midweekmatch was niet echt goed te noemen.

“We speelden tijdens de eerste helft bij momenten uitzonderlijk goed, maar met de sfeer achter mij in de tribunes was ik niet echt blij. Wat verwachten ze dan eigenlijk? Ondanks het feit dat we veel dingen veranderd hadden, hebben we West Ham gedomineerd. Zat ik als fan in de tribunes, dan had ik op het puntje van mijn stoel gezeten", klonk het bij Klopp.

Hij had dan ook een dringende oproep. “Tegen Arsenal (zaterdagavond, red.) hebben we de fans op hun best nodig vanaf de eerste seconde. Als er te veel voetbal is in december of je bent niet echt in vorm, geef je ticket dan maar weg aan iemand anders.”