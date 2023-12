Johan Boskamp haalt plots voorval met Wesley Sonck boven in zaak Thibaut Courtois

Het conflict tussen Thibaut Courtois en Domenico Tedesco is nog altijd niet opgelost. Volgens Johan Boskamp had dat al lang gebeurd kunnen en misschien zelfs moeten zijn.

Ook analist Johan Boskamp zag de kleine knieval, maar vooral de uithaal van Thibaut Courtois. “Dat Courtois zich excuseerde bij de supporters, bij de spelers, maar niet bij de coach”, bleef duidelijk hangen bij de Nederlander, zo vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“Ik vind het knap dat hij zich verontschuldigde, hoor, sterke jongen. Maar als je dan toch bezig bent, doe het dan ook nog effie bij Tedesco. Want geloof me, die Duitse trainer wil geen gezichtsverlies lijden.”

Het lijkt een persoonlijke strijd tussen de twee. “De ploeg is hier inderdaad de dupe van en de supporters worden ook gekloot. Ik ben benieuwd hoe de andere spelers nu zullen reageren. Want Courtois is echt de beste keeper, daar bestaat geen twijfel over, maar hij moet wel normaal doen.”

Al deed Tedesco iets wat totaal niet kon voor de Nederlander. Een bondscoach die ermee dreigt naar de pers te stappen om zijn speler zwart te maken, dat was iets nieuws.

“Neen, naar de pers stappen, dat deed ik niet. Ik kon mijn probleempies zelf wel oplossen. Toen ik Wesley Sonck destijds bij KRC Genk op de rechterkant zette, wilde hij daar niet spelen. Ik heb hem gezegd: 'Wes, jij zal spelen waar ík wil' . Daar was ie niet blij mee”, besluit Boskamp.