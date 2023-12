Na alle kritiek bij de Rode Duivels lijkt Wout Faes nu terug in topvorm bij Leicester City

Wout Faes, die het de afgelopen maanden moeilijk had, komt geleidelijk aan weer op zijn beste niveau terug.

Wout Faes werd meermaals op de korrel genomen na zijn wedstrijden bij de Rode Duivels, maar is desondanks zo goed als zeker van deelname aan Euro 2024.

De voormalige speler van KV Oostende kan nog steeds waardevolle diensten bewijzen. In ieder geval is hij, een halfjaar voor het EK, weer in topvorm.

De Rode Duivel staat zelfs in het Team van de Week van de Championship. Met 85% van de speeltijd sinds het begin van het seizoen staat de verdediger van Leicester comfortabel bovenaan met de Foxes, zes punten voor op Ipswich Town en... 13 punten voor op Leeds en Southampton.