Bezorgdheid om Kevin De Bruyne bij Manchester City? Pep Guardiola geeft antwoord

Kevin De Bruyne kampt al even met een flinke blessure. Zijn terugkeer komt steeds dichter en dichter bij.

De aanwezigheid van Kevin De Bruyne in de selectie van Manchester City voor de Wereldbeker voor clubs vervulde iedereen met optimisme. Na een lange afwezigheid met een ernstige hamstringblessure leek de Rode Duivel dicht bij een terugkeer. Toch was hij er niet bij tijdens de wedstrijd tegen Everton.

Pep Guardiola verklaarde zijn afwezigheid en dat baarde zorgen: zou er een terugval kunnen zijn voor De Bruyne? "Kevin was gisteren een beetje moe, daarom was hij afwezig. Hij heeft doordeweeks met ons getraind, maar hij werkt hard, dus daarom is hij moe", legde de Manchester City-coach uit. "Hij is al maanden geblesseerd. Als je daar niet goed mee omgaat, is er een reëel risico op een terugval."

Het belang van Kevin De Bruyne voor het spel van de Citizens is algemeen bekend. De Rode Duivel gaf 31 assists in 49 wedstrijden vorig seizoen en speelde een grote rol in de historische treble van Manchester City. Afgelopen zomer liep De Bruyne al na één competitiewedstrijd een hamstringblessure op.