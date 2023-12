Philippe Clement haalt zijn slag thuis: "Het was mijn eerste keuze omdat ik titels wil pakken"

Rangers, de ploeg van Philippe Clement, haalt Fabio Silva binnen. De ex-speler van Anderlecht wordt een half jaartje uitgeleend.

Philippe Clement krijgt er bij Rangers FC een stevige extra spits bij met Fabio Silva. De Portugees, die nog bij Anderlecht speelde, wordt gehuurd voor de rest van het seizoen van het Engelse Wolverhampton.

Daar speelde hij slechts acht wedstrijden mee en kon hij geen enkel doelpunt scoren. In de huurovereenkomst is geen aankoopoptie opgenomen. Silva zou resoluut voor de ploeg van Philippe Clement gekozen hebben.

“Iedereen weet dat ik andere opties en andere clubs had, maar toen ik de optie van Rangers zag, was ik erg blij”, zei Silva op de website van Rangers. “Het was meteen mijn eerste keuze omdat ik titels wil winnen, bij grote clubs wil spelen, de druk wil voelen en in grote competities wil spelen, dus ik wil voor de fans spelen en met mijn teamgenoten spelen.”

De deal wordt bijzonder vroeg bekendgemaakt, want eigenlijk is de transfermarkt nog niet open. “Ik heb geprobeerd om hier zo vroeg mogelijk te zijn, omdat ik denk dat het belangrijk is om de tactiek te zien, de dynamiek van het team te begrijpen en wat de coach van mij wil.”