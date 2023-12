Loïs Openda krijgt laatste keer een mooie eer in Frankrijk, ondanks een flinke handicap ten opzichte van de concurrentie

Deze zomer verliet Loïs Openda RC Lens en tekende hij voor RB Leipzig. Hoewel de start van zijn Duitse avontuur erg goed was, zal de Ligue 1 zich zijn uitzonderlijke voorjaar altijd blijven herinneren.

Loïs Openda heeft in 2023 naam gemaakt in de hele voetbalwereld. Zijn prestaties voor RC Lens hebben geholpen, net als zijn transfer naar Leipzig en zijn bliksemsnelle integratie in het Duitse spel, en dan hebben we het nog niet gehad over zijn brace tegen Manchester City in de Champions League.

De Ligue 1 is hem nog niet vergeten. Deze zaterdag publiceerde het Franse medium L'Équipe zijn elf van het kalenderjaar, waarin de Rode Duivel voorkomt.

'Tegen Clermon,t op 12 maart, scoorde hij de snelste hattrick in Ligue 1 sinds Opta begon met analyseren (2006-2007), in 4 minuten en 30 seconden. Alleen zijn eerste zes maanden zijn meegerekend, voor zijn transfer naar Leipzig, maar dat was genoeg om hem een plaats in dit elftal te bezorgen', aldus de Franse krant.

Loïs Openda staat naast : Brice Samba (Lens), Caio Henrique (Monaco), Kévin Danso (Lens), Jean-Clair Todibo (Nice), Achraf Hakimi (PSG), Youssouf Fofana (Monaco), Alexandre Golovine (Monaco), Warren Zaïre-Emery (PSG), Ousmane Dembélé (PSG) en natuurlijk Kylian Mbappé (PSG).