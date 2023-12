Luton Town vecht met Thomas Kaminski en Sambi Lokonga voor een speciaal doel tegen Chelsea: "We moeten het voor hem doen"

Zaterdag om 13.30 uur zet het gepromoveerde Luton Town zijn overlevingstocht voor de laatste keer in 2023 voort tegen Chelsea. Het wordt een heel speciale wedstrijd voor Thomas Kaminski, Albert Sambi Lokonga en hun teamgenoten.

Twee weken geleden zakte Luton Town-aanvoerder Tom Lockyer op het veld in elkaar na een hartstilstand. De wedstrijd werd voorgoed afgeblazen, maar het zorgde duidelijk voor een sterke reactie van de gepromoveerde ploeg, die de volgende twee wedstrijden tegen Newcastle en Sheffield won.

"We moeten het voor hem doen, we hebben geen keus", zei Thomas Kaminski, verwijzend naar deze laatste wedstrijd van het jaar, maar ook naar het overleven van Luton, de nummer 18 in het klassement op slechts één punt van Everton. Het kwakkelende Chelsea heeft alle reden om op hun hoede te zijn.

