Ajax, Atlético Madrid, ... Alle topclubs gaan Genk-sterkhouder scouten: transferrecord op komst en dat is compleet logisch

Bilal El Khannouss beleeft een absoluut wonderbaarlijk seizoen. De middenvelder is niet uit de basiself te denken bij KRC Genk en zal ook op de African Cup of Nations bij Marokko door iedereen in de gaten gehouden worden.

Het aantal geïnteresseerden in Bilal El Khannouss neemt steeds meer toe. AS Roma, Marseille, Benfica, Leipzig en Galatasaray werden de voorbije weken en maanden al meermaals genoemd. En vlak voor Nieuwjaar kwam daar ook nog eens Atlético Madrid bij.

Ook bij Ajax Amsterdam zouden ze volgens insiders in Nederland wel heil zien in de spelmaker van KRC Genk en de Marokkaanse nationale ploeg. En dus zal hij door heel veel ploegen gevolgd worden tijdens de African Cup of Nations.

© photonews

Daar zit Marokko in een groep met Tanzania, Congo en Zambia. Ook onder meer Tarik Tissoudali van KAA Gent trekt dan voor zijn land naar Ivoorkust. Er wordt gespeeld vanaf 17 januari en alle topploegen sturen hun scouts naar het toernooi in Ivoorkust. Niet énkel voor El Khannouss, maar zeker ook voor hem.

El Khannouss verzamelde tot dusver liefst 87% van de speelminuten bij KRC Genk en is dus op 19-jarige leeftijd niet meer weg te denken bij de Limburgers. In 34 wedstrijden over alle competities heen was hij al goed voor 3 goals en 5 assists.

Transferrecord verbreken? Het is zeker mogelijk voor Bilal El Khannouss

Daarmee zijn de statistieken misschien nog het gegeven waar de jonge Marokkaan het meest moet aan werken. Dan kan hij door de grote poort gaan vertrekken bij KRC Genk en staat niets een transferrecord nog in de weg.

Bilal El Khannouss est arrivé à Maâmora ! 🇲🇦👨🏼‍🦲 pic.twitter.com/3YREOPPylk

— Shadow🇲🇦 (@shadow59700) January 2, 2024

In de Jupiler Pro League zou hij het transferrecord van Charles De Ketelaere komende zomer wel eens kunnen breken namelijk. Voorlopig wordt er nog niet gepraat over een mogelijke wintertransfer, maar bij een weergaloos bod is er altijd iets mogelijk. Ook een akkoord met een eventuele huurdeal om toch nog het seizoen bij Genk af te maken kan op tafel gelegd worden.

El Khannouss zelf? Die laat het niet aan zijn hart komen. Een paar dagen geleden was hij nog op pelgrimstocht naar Mekka, ondertussen is hij als een echte held aangekomen in Marokko. In eigen land draagt iedereen hem ook op handen.