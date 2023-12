Tita Tovenaar reageert op waarschijnlijke selectie voor Afrika Cup én heeft pittige tip voor Gift Orban & co

Tarik Tissoudali was ook tegen KV Kortrijk opnieuw van belang voor KAA Gent. Meteen doelpunten acht en negen in de Jupiler Pro League. Meer dan waarschijnlijk moeten de Buffalo's het in januari wel zonder hem zien te rooien.

Officieel is het nog niet, maar de kans dat Tarik Tissoudali met Marokko naar de African Cup of Nations mag is vrij groot. En dus moeten de Buffalo's het vermoedelijk zonder Tita Tovenaar zien te rooien in januari en begin februari.

Marokko neemt het in de poulefase op tegen Tanzania (17/1), Congo (21/1) en Zambia (24/1). De achtste finales zijn van 28 tot 30 januari, de kwartfinales op 2 of 3 februari, de halve finales op 7 februari en de finale op 11 februari.

Hoelang Gent Tissoudali zal moeten missen, dat is nog niet helemaal duidelijk. En ook de officiële selectie is dus nog niet prijsgegeven. "We zullen zien of ik erbij ben. Zolang het niet officieel is, ga ik niet te vroeg juichen. Donderdag wordt de selectie bekendgemaakt, ik hoop erbij te zijn."

Afrika Cup?

Toch zal Tissoudali ondertussen Gent niet vergeten: "Als ik erbij ben, dan wil ik na de Afrika Cup ook knallen met de Buffalo's. Ik wil iets winnen met Gent, ik mis ook een belangrijke bekerwedstrijd als ik in Ivoorkust zou zitten."

Om vervolgens ook meteen een tip te geven aan Gift Orban en de andere aanvallers bij Gent: "We hebben nog andere kwaliteitvolle spelers. Ik hoop dat zij de kansen pakken die we nu aan hen kunnen geven door weg te zijn", aldus nog Tissoudali. Tita Tovenaar zit al aan vijftien doelpunten dit seizoen bij KAA Gent, waarvan negen in de competitie. Daarmee doet hij beter dan Hugo Cuypers (6) en Emmanuel Gift Orban (3).