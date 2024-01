Belg van Burnley kan rekenen op flink wat interesse, maar Vincent Kompany verzet zich tegen mogelijk vertrek

Manuel Benson, speler bij het Burnley van Vincent Kompany, zit op een zijspoor bij de club en staat in de belangstelling. Vincent Kompany wil echter geen afscheid nemen van zijn speler.

Een paar dagen geleden hadden we bericht over een bod van Southampton op Manuel Benson, die sinds eind september slechts een handvol minuten heeft gespeeld.

De rechtsbuiten, een sleutelfiguur in Burnley's promotie naar de Premier League vorig seizoen, is begrijpelijkerwijs ongelukkig met zijn... 73 minuten in de competitie dit seizoen.

Een kans om te vertrekken op uitleenbasis lijkt daarom mooi meegenomen voor Benson. Na Southampton is heeft nu ook Hull City, zevende in de Engelse Championship, zijn oog laat vallen op de voormalige speler van Genk en Antwerp.

Hull City-coach Liam Rosenior vertelde zelf aan de Daily Mail over de interesse van de club. "Hij was vorig seizoen uitstekend bij Burnley. Hij is duidelijk het soort speler dat ik graag wil huren."

Vincent Kompany ziet de speler wel niet graag vertrekken, ook al gebruikt hij hem niet vaak. Hij herinnert zich nog wat Benson afgelopen seizoen kon brengen en gelooft dat hij dat nog steeds kan.