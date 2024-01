Lommel SK versterkt zich met ex-speler van Arsenal

Zo stelt de club Ryan Garry voor. De Engelsman was als speler actief bij Arsenal en Bournemouth. Hij zal als assistent helpen door zich aan te sluiten bij de staf van Steve Bould.

Garry heeft als trainer al wat ervaring opgedaan bij de jeugdploegen van Arsenal, en ook bij die van de Engelse nationale ploeg. Hij kent Lommel-coach Bould nog van in zijn tijd bij Arsenal.

'Ryan Garry is begonnen als nieuwe assistent-coach bij Lommel SK. Ryan vervoegt de technische staf van hoofdcoach Steve Bould en vervangt Kristof Van Hout. Kristof nam sinds het begin van het seizoen de rol van assistent-trainer op interim-basis over. Hij zal zich nu weer volledig richten op zijn rol als Academy Director', klinkt het op de clubwebsite.

𝗥𝘆𝗮𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗻𝗲𝘄 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝗟𝗼𝗺𝗺𝗲𝗹 𝗦𝗞.

