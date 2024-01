Frank Raes heeft zijn oordeel klaar: "Hij bleef altijd geloven in Eden Hazard"

2023 was het jaar waarin Eden Hazard zijn afscheid aankondigde. Voor velen te vroeg, op 32-jarige leeftijd.

Eden Hazard stopte vorig jaar met voetballen. Voor Frank Raes is duidelijk wat zijn nalatenschap is. “Dat het voetbal toch ook om plezier draait. Hazard had nog makkelijk een paar miljoen euro kunnen verdienen in Saudi-Arabië, maar hij doet gewoon zijn goesting”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Hazard verkiest zijn gezinsgeluk in Madrid… Altijd meer en meer hoeft niet voor hem. Vind ik ergens wel knap, dat hij die dolgedraaide wereld relativeert. Voor Hazard was het bij Real natuurlijk wel voorbij. Bij Chelsea was hij de vedette, in Spanje liepen er daar nog vijf anderen van dat kaliber rond.”

Al zaten de omstandigheden niet mee, toch geloofde één iemand altijd in hem. “Hij heeft natuurlijk jarenlang gesukkeld met de enkelblessure die Thomas Meunier hem had toegebracht. Martinez bleef geloven in Eden.”

Iets wat de Spanjaard nu nog altijd doet, maar dan in iemand anders. “Zoals hij nu ook in Ronaldo blijft geloven. Maar dat is ook marketing allemaal, hé. Want Cristiano staat voor veel miljoenen geld. Pas op, Portugal bezit een fantastische ploeg. Dertig op dertig in de EK-voorronde. Martinez is dus een toptrainer.”