Paniek bij Liverpool? 'Absolute sterkhouder kan naar Saudi-Arabië'

Mohamed Salah speelt al sinds 2017 bij Liverpool. Hij is al jaren een vaste waarde in de ploeg van Jürgen Klopp. Volgens transferexpert Rudy Galetti zou is er concrete interesse in Salah.

Een niet genoemde club uit Saudi-Arabië zou zijn oog hebben laten vallen op de Egyptische ster. Volgens Galetti zou de club al contact hebben met de entourage van Salah om te bekijken of de speler kan overkomen na dit seizoen.

De aanvaller van Liverpool had afgelopen zomer al een persoonlijk akkoord met Al-Ittihad, maar Liverpool stond een transfer niet toe. Salah speelde al 332 wedstrijden voor Liverpool waarin hij 204 keer kon scoren.

