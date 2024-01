Real Madrid-coach Carlo Ancelotti doet grote aankondiging over zijn toekomst

Carlo Ancelotti werd gelinkt aan de nationale ploeg van Brazilië, maar heeft uiteindelijk zijn contract bij Real Madrid verlengd. Hoewel hij er nog niet aan denkt om met pensioen te gaan, wordt ook niet verwacht dat hij nadien nog een club zal coachen.

Real Madrid heeft een goede zaak gedaan aan het einde van 2023. Hoewel het gerucht ging dat Carlo Ancelotti naar Brazilië zou vertrekken om coach te worden van de Seleçao, heeft de Italiaan zijn contract bij Madrid uiteindelijk verlengd tot 2026. "Ik ben erg blij met deze verlenging. De club is blij met mijn werk en heeft daarom besloten om actie te ondernemen", vertelde de Real-coach op een persconferentie.

Met zijn 64 jaar weet Ancelotti dat hij niet veel langetermijncontracten meer zal hebben in zijn carrière. Hij ziet zichzelf ook na 2026 bij Madrid blijven. "De bank van Real Madrid zal mijn laatste zijn. Dat kan ik je verzekeren. Het is mogelijk dat 2026 mijn laatste jaar als coach zal zijn, of dat ik hier na die datum zal zijn... Ik hou van Madrid en ik wil hier blijven", aldus Carlo Ancelotti.

Dit is een klap voor Brazilië, dat waarschijnlijk hoopte de Italiaan over te halen aan het einde van zijn contract bij de Madrileense club. Ancelotti wordt 66 in 2026, een leeftijd waarop veel coaches nog actief zijn. Carlo Ancelotti, die in 2021 aan de slag ging bij Real Madrid, heeft alles gewonnen op clubniveau.