Voormalige smaakmaker van JPL mag vertrekken bij Ajax na mislukte transfer (maar kan door FIFA-regel maar naar één ploeg)

Na een reeks doelpunten in de Jupiler Pro League en daarna bij FC Metz, kon Georges Mikautadze bij Ajax nog niet overtuigen. Hij zal hoogstwaarschijnlijk Nederland verlaten en terugkeren naar Metz.

Georges Mikautadze moest Ajax aan meer doelpunten helpen. De Nederlandse club gaf afgelopen zomer €16 miljoen uit aan de aanvaller van FC Metz, de op één na duurste transfer van de zomermercato voor Ajax.

Zes maanden later heeft Mikautadze de verwachtingen niet kunnen inlossen. De Frans-Georgische spits werd nauwelijks gebruikt door zijn twee opeenvolgende coaches, Maurice Steijn en John van 't Schip (9 wedstrijden, geen doelpunten). Het moet gezegd worden dat de voormalige doelpuntenmachine van RFC Seraing een transfer was van Sven Mislintat, de voormalige sportief directeur van Ajax, die nu is ontslagen.

Terugkeer naar Metz

Probleem: Georges Mikautadze kan Ajax deze winter niet verlaten... behalve om terug te keren naar zijn oude club. De reden is dat de FIFA verbiedt dat een speler in één seizoen voor drie verschillende clubs speelt. De ex-speler van Seraing speelde dit seizoen al 3 wedstrijden voor Metz (en scoorde 2 goals). Hij zou daarom moeten terugkeren naar FC Metz op uitleenbasis met een optie tot koop.

Ajax zou €15 miljoen willen vangen voor hun speler, die nog tot 2028 onder contract staat... een bedrag dat Metz nog nooit voor een speler heeft betaald. Georges Mikautadze speelde 45 wedstrijden voor Metz en scoorde daarin 26 doelpunten. In België speelde hij geweldig met Seraing (36 doelpunten in 57 wedstrijden).