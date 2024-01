📷 Ajax houdt schoon schip en doet ex-speler uit JPL al na enkele maanden vertrekken

Ajax Amsterdam haalde afgelopen zomer heel wat nieuwkomers binnen, maar daar zag het maar heel weinig van tussen de lijnen.

Zo was er ook de Georgiër Georges Mikautadze die voor 16 miljoen euro overgenomen werd van het Franse Metz.

De spits, met verleden bij Seraing, speelde maar slechts negen wedstrijden mee bij de Nederlandse club en mag nu al weer vertrekken.

Hij wordt uitgeleend aan Metz voor de rest van het seizoen, maar dan volgt een verplichte aankoopoptie in juni. Hoeveel die bedraagt is niet bekendgemaakt. Volgens Fabrizio Romano gaat het om 10 miljoen euro.

Ajax wil tijdens de wintermercato ook enkele gerichte aankopen doen. Een centrale middenvelder met ervaring is de absolute prioriteit.

🇬🇪 Georges Mikautadze leaves Ajax and re-joins on loan deal valid until June — with €10m buy option clause included. pic.twitter.com/wFBadUvz1e